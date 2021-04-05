Erdoğan: "(Bildiriye imza atan bazı emekli amiralleri) FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine karşı milletimizin yanında yer alırken görmedik."
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
Erdoğan: "(Bildiriye imza atan bazı emekli amiralleri) FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine karşı milletimizin yanında yer alırken görmedik.
Erdoğan: "(Bildiriye imza atan bazı emekli amiralleri) FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine karşı milletimizin yanında yer alırken görmedik."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay