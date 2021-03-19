Erdoğan: "(Biden'ın Putin hakkındaki sözleri) Sayın Biden'ın Putin ile ilgili bu ifadeleri, bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir."

Erdoğan: "(Biden'ın Putin hakkındaki sözleri) Sayın Biden'ın Putin ile ilgili bu ifadeleri, bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir.