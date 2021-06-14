Erdoğan: "(Biden ile görüşme) İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde, doğrudan diyalog kanallarını, etkin ve düzenli şekilde kullanma...
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Erdoğan: "(Biden ile görüşme) İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde, doğrudan diyalog kanallarını, etkin ve düzenli şekilde kullanma...

Erdoğan: '(Biden ile görüşme) İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde, doğrudan diyalog kanallarını, etkin ve düzenli şekilde kullanma...
Anadolu Ajansı / Aylin Dal - Haberler | Politika

Erdoğan: "(Biden ile görüşme) İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde, doğrudan diyalog kanallarını, etkin ve düzenli şekilde kullanma konusunda mutabık kaldık.

Erdoğan: "(Biden ile görüşme) İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde, doğrudan diyalog kanallarını, etkin ve düzenli şekilde kullanma konusunda mutabık kaldık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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Erdoğan: "(Biden ile görüşme) İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde, doğrudan diyalog kanallarını, etkin ve düzenli şekilde kullanma... - Haberler
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