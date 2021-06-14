Erdoğan: "(Biden ile görüşme) İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde, doğrudan diyalog kanallarını, etkin ve düzenli şekilde kullanma...
Erdoğan: "(Biden ile görüşme) İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde, doğrudan diyalog kanallarını, etkin ve düzenli şekilde kullanma konusunda mutabık kaldık.
Erdoğan: "(Biden ile görüşme) İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde, doğrudan diyalog kanallarını, etkin ve düzenli şekilde kullanma konusunda mutabık kaldık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal