Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Biden görüşmesinde konular neler olacak?

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Başkan Joe Biden'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesi sırasında yapacakları ikili görüşmede insan hakları dahil geniş yelpazede bir dizi konuyu ele alacaklarını söyledi. Peki, Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Biden görüşmesinde konular neler olacak?

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin düzenlediği günlük basın toplantısına konuk olarak Biden'ın 10 Haziran'da başlayacak Avrupa gezisinin detaylarını anlattı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ERDOĞAN - BİDEN GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın 14 Haziran'da Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında yapmayı planladığı ikili görüşme konusunda değerlendirmede bulunan Sullivan, "İki liderin; Doğu Akdeniz, Suriye, İran, Dağlık Karabağ gibi bölgesel konularda geniş ve kapsamlı bir ajandaları olacak" diye konuştu.

Sullivan, Biden'ın bu hafta ve gelecek hafta İngiltere, Belçika ve İsviçre'yi kapsayacak ziyaretleriyle ilgili Beyaz Saray'da gazetecilere brifing verdi.

Bir gazetecinin 14 Haziran'da NATO zirvesi sırasında Biden ve Erdoğan arasında yapılması öngörülen ikili görüşmenin içeriğiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Sullivan, görüşmenin geniş ölçekte ve kapsamlı bir gündemi olacağını söyledi.

Doğu Akdeniz, Suriye, İran, Dağlık Karabağ gibi bölgede şu anda öne çıkan meselelerin iki lider tarafından masaya yatırılacağını ifade eden Sullivan, ayrıca Türkiye'nin Afganistan'la ilgili müzakereler ve diplomaside ileriki süreçte oynayacağı rolün de görüşmede tartışılacağını belirtti.

Sullivan, bunun yanında ABD ve Türkiye'nin, "değerler, insan hakları ve diğer konularda aralarındaki önemli ayrılıkların bazılarıyla nasıl başa çıkacakları" hususunun da görüşmede ele alınacağını aktardı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Başkan Biden, Erdoğan'ı çok iyi tanıyor. İki lider birlikte çok zaman geçirdi ve ikisinin de ilişkilerin tam boyutunu gözden geçirme yolundaki bu ciddi fırsatı dört gözle beklediklerini düşünüyorum" diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme tarihi geçen hafta kesinleşti. Beyaz Saray iki liderin NATO zirvesi sırasında 14 Haziran'da biraraya geleceğini açıkladı. Beyaz Saray'ın açıklamasında, "Başkan ayrıca geniş yelpazede bir dizi ikili ve bölgesel meseleyi ele almak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek" ifadesi kullanıldı.

ABD'de yeni yönetimin Ocak ayında işbaşı yapmasından bu yana Başkan Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez yüz yüze görüşecek. İki lider bundan önce 23 Nisan'da telefon görüşmesi yapmıştı.