Erdoğan - Biden görüşmesi nerede, hangi ülkede ve şehirde olacak? Türkiye'de mi ABD'de mi? Yoksa başka bir ülkede mi?

Heyecanla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesine sayılı günler kaldı. Kritik toplantının ne zaman ve saat kaçta yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak, hangi ülkede, hangi şehirde? Görüşme hangi ülkede yapılacak? Türkiye'de mi ABD'de mi olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinde hangi konular ele alınacak? Görüşme hangi şehirde olacak? Detaylar yazımızda...

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşme tarihi ve yeri belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden görüşmesi ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, Haziran ayındaki NATO zirvesinde görüşecek. Erdoğan - Biden görüşmesi hangi ülkede ve şehirde olacak? Türkiye'de mi ABD'de mi? Yoksa başka bir ülkede mi?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE ABD BAŞKANI BIDEN GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden'ın görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan görüşmenin detaylarına ilişkin açıklama geldi. Beyaz Saray, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, ikili ve bölgesel konuları ele almak üzere haziran ayındaki NATO Zirvesi'nde ikili görüşme yapma konusunda anlaştı."

Buna göre görüşme NATO Zirvesi'nde, Haziran ayında yapılacak.

GÜNCELLEME

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden'ın görüşmesi 14 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek. Görüşme Brüksel'de yapılacak.

ERDOĞAN - BİDEN GÖRÜŞMESİ NEREDE, HANGİ ÜLKEDE YAPILACAK?

Görüşme Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

ERDOĞAN - BİDEN GÖRÜŞMESİ HANGİ ŞEHİRDE?

Görüşme Belçika'nın Brüksel şehrinde olacak.