Erdoğan - Biden görüşme kararları açıklandı mı? 14 Haziran Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden görüşmesinde hangi kararlar alındı? Neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden görüşmesi bugün saat 18:00 'da yapılacak. Görüşmenin ardından alınan kararlar nelerdir vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Erdoğan - Biden görüşmesinin kararları açıklandı mı? 14 Haziran Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden görüşmesinde hangi kararlar alındı? Alınacak kararlar nelerdir? Detaylar haberimizde...

ABD tahvil faizlerindeki gerileme ve ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bugün yapılacak görüşmeye dair olumlu beklentilerle dolar/TL rekor seviyelerden 8,30'a kadar geriledi. Bugün 18.00'de gerçekleştirilecek görüşmeden çıkacak sonuç, doların yönünü belirleyecek. Ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan-Biden görüşmesine dair 3 ihtimali sıraladı. Peki, 14 Haziran Erdoğan - Biden görüşmesinin kararları açıklandı mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE ABD BAŞKANI BIDEN GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden'ın görüşmesi 14 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek. Görüşme Brüksel'de yapılacak. Görüşme saat 18:00 'da yapılacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere birçok liderle bir araya gelecek. Gözlerin çevrildiği Erdoğan ile Biden arasındaki görüşme öncesi Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, iki liderin Afganistan, Suriye ve Libya'yı konuşacağı ifade edildi.

14 HAZİRAN ERDOĞAN - BİDEN GÖRÜŞME KARARLARI AÇIKLANDI MI?

14 Haziran Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden görüşmesi henüz başlamadı. Görüşmenin sonrasında alınan kararlar nelerdir konumuza ekleyeceğiz. Takipte kalabilirsiniz...

ERDOĞAN - BİDEN GÖRÜŞMESİ NEREDE OLACAK?

Görüşme Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın yarın Brüksel'de yapacağı görüşme öncesi, Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın Erdoğan ile Afganistan konusunu görüşeceğini söyledi. Oradaki büyükelçiliklerin nasıl güvende tutulacağının ele alınacağını belirten Sullivan, İki liderin ayrıca Suriye ve Libya konularını görüşeceğini belirtti.

İKİ LİDER SEÇİM SONRASI İLK KEZ BİR ARAYA GELECEK

Erdoğan-Biden görüşmesi, Biden'ın ABD Başkanı seçilmesinden sonra iki liderin baş başa bir araya geldiği ilk görüşme olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Türk heyetinin NATO Zirvesi'ndeki öncelikli gündemi, Türkiye'nin bölgesindeki gelişmelere ilişkin egemenlik hakları ve güvenlik hassasiyetine saygı gösterilmesi olacak. Zirvede, Türkiye'nin bu konulardaki kararlılığı vurgulanacak.

Türkiye'nin ittifak kapsamında üzerine düşen görevleri yerine getiren bir üye ülke olduğunun altı çizilerek muhataplara terörle mücadele ve insani krizlere etkin müdahale konusunda iş birliği teklifleri de tekrarlanacak.

NATO ve ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında yaşanabilecek terör tehdidine karşı NATO ve müttefiklerin bireysel desteğinin sürmesi gerektiği görüşünün de muhataplara iletileceği zirvede, Türkiye'nin bu kapsamda barış sürecinin başarılı yürütülmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceği vurgulanacak.

1,5 YIL SONRA YÜZ YÜZE İLK ULUSLARARASI ZİRVE

Öte yandan program, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra yüz yüze katıldığı ilk uluslararası zirve olma özelliği taşıyor. Erdoğan, son olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine 19 Ocak 2020'de Almanya'da Libya konusunda gerçekleştirilen zirveye katılmış, bu tarihten sonra gerçekleştirilen D-8 Zirvesi, 14. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, İklim Zirvesi gibi pek çok uluslararası programa çevrim içi iştirak etmişti.