Erdoğan, Beştepe'de 30 Ağustos Tebriklerini Kabul Etti-4

Erdoğan, Beştepe'de 30 Ağustos Tebriklerini Kabul Etti-4

Erdoğan, Beştepe'de 30 Ağustos tebriklerini kabul etti-4 Erdoğan, Beştepe'de 30 Ağustos tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

Erdoğan, Beştepe'de 30 Ağustos Tebriklerini Kabul Etti-4

Erdoğan, Beştepe'de 30 Ağustos tebriklerini kabul etti-4
Erdoğan, Beştepe'de 30 Ağustos tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.
Görüntü dökümü
-Erdoğan'ın tebrikleri kabul etmesi
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ANKARA

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