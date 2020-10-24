Erdoğan: "(Berlin'de camiye polis baskını) Vatandaşı olan Müslümanların haklarına yönelik bu tür saldırılarla Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçti."
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Erdoğan: "(Berlin'de camiye polis baskını) Vatandaşı olan Müslümanların haklarına yönelik bu tür saldırılarla Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçti."

24.10.2020 14:43 | Son Güncelleme: 24.10.2020 14:46
Erdoğan:

Erdoğan: "(Berlin'de camiye polis baskını) Vatandaşı olan Müslümanların haklarına yönelik bu tür saldırılarla Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçti.

Erdoğan: "(Berlin'de camiye polis baskını) Vatandaşı olan Müslümanların haklarına yönelik bu tür saldırılarla Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçti."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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