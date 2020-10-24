Erdoğan: "(Berlin'de camiye polis baskını) Vatandaşı olan Müslümanların haklarına yönelik bu tür saldırılarla Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçti."

Erdoğan: "(Berlin'de camiye polis baskını) Vatandaşı olan Müslümanların haklarına yönelik bu tür saldırılarla Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçti.