Erdoğan: "(Berlin'de camiye polis baskını) Vatandaşı olan Müslümanların haklarına yönelik bu tür saldırılarla Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçti."
24.10.2020 14:43 | Son Güncelleme: 24.10.2020 14:46
Erdoğan: "(Berlin'de camiye polis baskını) Vatandaşı olan Müslümanların haklarına yönelik bu tür saldırılarla Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçti.
Erdoğan: "(Berlin'de camiye polis baskını) Vatandaşı olan Müslümanların haklarına yönelik bu tür saldırılarla Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçti."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen