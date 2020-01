Erdoğan: Berlin'de, ateşkesi güçlü hale getirmek için bir araya geleceğiz (2)

13.01.2020 18:39 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:39

'ATEŞKES METNİ BERLİN'DE SAĞLAM ZEMİNE OTURTULACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin bugün Rusya'da gerçekleştirilen Libya toplantısından beklentilerinin ne olduğuna ilişkin soru üzerine, toplantıdan güzel bir netice çıkacağının işaretlerini aldığını, ortada bir ateşkes metni olacağını ve bu metinle Berlin'deki zirveye gidileceğini söyledi. Erdoğan, şunları söyledi:

"Berlin süreci ile alakalı olarak her şeyden önce şu an itibariyle gelenlere baktığımızda güçlü bir katılım var. Bu güçlü katılımla birlikte yapılacak olan bu çalışmadan inanıyorum ki güçlü bir netice de çıkacaktır. Nitekim bugün Moskova'da yapılan çalışmalar bir yerde Berlin sürecinin de altyapısını oluşturacaktır. Zira şu an Moskova'daki çalışmaların içerisinde her şeyden önce Sarrac ve ekibi olduğu gibi, karşı tarafta da Hafter ve ekibi var. Biliyorsunuz geçen Çarşamba Sayın Putin ile birlikte İstanbul'da yaptığımız görüşmelerde bunları etraflıca ele almıştık. Şimdi de Moskova'da bugün yapılan toplantıyla güzel bir netice ortaya çıkacağının işaretlerini arkadaşlarımızdan aldık ve buradan çıkacak neticeyle metin ortada olacak. Metin ortada olacağı için bu metinle beraber Berlin'e gideceğiz ve Berlin'de de yapılacak çalışmayla inşallah bu işi sağlam bir zemine oturtmuş olacağız. Temennim o dur ki bu sağlam zemine oturtulan ateşkes tüm Libyalı kardeşlerimizin, Libyalı dostlarımızın da geleceği için bir barış temelini oluşturmuş olur."'ATEŞKES GEÇİCİ BİR TEDBİR OLABİLİR'İtalya Başbakanı Conte ise İtalya ve Türkiye'nin karşısında terörizm, göç akınları, Ortadoğu'daki istikrarsızlıklar gibi ortak sorunlar olduğunu belirtti. Libya'daki gelişmeleri değerlendiren Conte, "Şu anda Moskova'da Libya heyetleri bir imza atmak üzere orada bulunuyor. Sürekliliği olan bir sonuç elde etmeliyiz, eğer uluslararası topluluk tarafından ortak istikrarlı bir çözüm bulunmazsa ateşkes geçici bir tedbir olabilir. Berlin Süreci'nin önemli bir fırsat oluşturacağı konusunda mutabık kaldık. İtalya'nın pozisyonu her zaman son derece net" diye konuştu.'ATEŞKESİN MUTLAKA İMZALANMASI LAZIM'Başbakan Conte, Libya'daki ateşkesin ardından nasıl bir çözüm önerisi olduğunun sorulması üzerine, şöyle konuştu: "Moskova'daki gelişmelerin gidişatı üzerinde bilgi aldık. Böyle bir imza atılacak kanaatindeyim. Bu bir adım sadece. Son derece karmaşık bir süreç, hemen zafer nağraları atamayız. Mutlaka bu ateşkesin imzalanması lazım, ardından Berlin'de bir araya gelmek lazım. Bu süreç devam edecek."

Berlin Konferansı'nın katılımcı listesinde Libya'daki tarafların olmasının öneminin altını çizen Conte, "Herkesin davet edilmesi gerekir ama bir yandan da katılımcı listesi çok genişleyebilir. Görüşmelerimizde Libya'nın aktörlerinin de bulunması esastır" diye konuştu.

Kaynak: DHA