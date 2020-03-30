Erdoğan: "Benzer örneklerin yaygınlaşmasının önüne geçmenin tek yolu, her birimizin kendi...
Erdoğan: "Benzer örneklerin yaygınlaşmasının önüne geçmenin tek yolu, her birimizin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır.
30.03.2020 20:58 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:58
Erdoğan: "Benzer örneklerin yaygınlaşmasının önüne geçmenin tek yolu, her birimizin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır."
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Kaynak: AA