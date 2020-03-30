Erdoğan: "Benzer örneklerin yaygınlaşmasının önüne geçmenin tek yolu, her birimizin kendi... Erdoğan: "Benzer örneklerin yaygınlaşmasının önüne geçmenin tek yolu, her birimizin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır.

Erdoğan: "Benzer örneklerin yaygınlaşmasının önüne geçmenin tek yolu, her birimizin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır." Kaynak: AA