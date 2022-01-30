Erdoğan: Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin (4)
Demirören Haber Ajansı, Selçuk Başar - Güncel
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GENÇLERLE BULUŞTUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akçaabat ilçesinde gençlerle buluşma programına katıldı.
GENÇLERLE BULUŞTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akçaabat ilçesinde gençlerle buluşma programına katıldı. Akçaabat Halk Kütüphanesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen programın ardından Erdoğan ve beraberindekiler, Trabzon Havalimanı'na geçti. Erdoğan buradan uçakla Ankara'ya hareket etti.
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Güncel