Erdoğan: Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin (4) - Haberler
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Erdoğan: Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin (4)

Demirören Haber Ajansı, Selçuk Başar - Güncel
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Erdoğan: Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin (4)

GENÇLERLE BULUŞTUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akçaabat ilçesinde gençlerle buluşma programına katıldı.

GENÇLERLE BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akçaabat ilçesinde gençlerle buluşma programına katıldı. Akçaabat Halk Kütüphanesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen programın ardından Erdoğan ve beraberindekiler, Trabzon Havalimanı'na geçti. Erdoğan buradan uçakla Ankara'ya hareket etti.


Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Güncel, Haber

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