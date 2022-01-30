Erdoğan: Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin (2)

TRABZON (DHA) - AK PARTİ İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen partisinin Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılıp, partililere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ellerimiz bir kaldıralım yoğun bir şekilde gümbür gümbür tüm Karadeniz duysun. Hazır mıyız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Durmak yok yola devam. Biz buralara başkaları ile rekabet ederek değil, hep kendimizle yarışarak, kendi rekorlarımızı kırarak geldik ve bundan sonra da aynen bu rekorları yenileceğinize inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.