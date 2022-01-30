Erdoğan: Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 günlük Karadeniz gezisinin son durağı olan Trabzon'da, aralarında kentsel dönüşüm projesi ile katı atık bertaraf ve enerji üretim tesisi, ticaret merkezi, alt geçit köprüsünün de yer aldığı yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katıldı. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törene; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da katıldı.

Erdoğan daha sonra bakanlarla birlikte kurdele keserek projelerin toplu açılışını yaptı. Erdoğan bu sırada kalabalık arasından sahneye çağırdığı Berat Can Gürsoy adlı çocuğa hediye verdi, sohbet etti.