Erdoğan, "Ben Buna İnanıyorum" Dedi, Bütün Salon Ayağa Kalktı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Şehircilik İstişare Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasının sonundaki "Ben bu yolda milletime güveniyorum. Bizi bu yolda hiçbir zaman yalnız bırakmadı, bundan sonra da bırakmayacak ben buna inanıyorum" sözleri sonrası herkes ayağa kalkarak sloganlarla Erdoğan'ı alkışladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Sıfır atık projesi olayını da, bunu bir vakfa dönüştürerek ülke genelinde böyle güçlü bir sivil toplum kuruluşuna da sahip olalım diyorum. AK Partiliyim diyorsak, bizlere durmak duraksamak, boşa vakit geçirmek haramdır. 31 Mart seçimlerinden alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum.

KILIÇDAROĞLU'NA AĞIR ELEŞTİRİ

Biz kendi arkadaşlarımıza söylüyoruz, diyoruz ki dikey mimari yok, yatay mimari. Önce okul, mescid. Oralarda çevrecilik, yeşillendirme ve bu arada da inşaların devamı. Bunu böyle yapacağız. Vatandaş bakacak 'buraya da yerleşilir be' diyecek. Bunu yapmamız lazım. AK Parti'nin çevrecilik anlayışı bu. Bunu göstermemiz lazım. Yalan bunun zaten en büyük sermayesi. Bundan daha büyük sermayesi yok. Türkiye'de yalanı en güzel kim söyler diye sorduklarında hiç düşünmeden cevap verin; Bay Kemal. Öyle.

İMAR BARIŞI

Aynı anlayışı TOKİ'nin tüm projelerine yansıtıyor, yerel mimari ile şehirlerimizi donatıyoruz. Kentsel dönüşüm ile büyükşehirlerimizin etrafını hedefledik. Şu anda 53 farklı ilimizdeki 229 riskli alandaki çalışmalar sürüyor. İmar Barışı ile 13 milyon imarsız birimin hukuki sorununu, yani vatandaşlarımızın devletle ihtilafını çözmeyi hedefliyoruz. Bu sıkıntılı yerlerin yaklaşık yarısı İmar Barışı'ndan yararlanacakları görünüyor.

"BEN MİLLET KIRAATHANESİ DEDİM, ONLAR KUMARHANE ANLADI"

Millet Bahçeleri'ni yaparken bir kenarına da bir Millet Kıraathanesi koyalım diyorum. Üniversitelerin olduğu yerlerde yaygınlaştıralım. Oralarda çayını, simidi, kek hepsi olsun. Ben Millet Kıraathanesi dedim, onlar kumarhane anladılar. 'Derviş' diyemeyeceğim bunlara, zikir fikir meselesi.

"BU YOLDA MİLLETİME GÜVENİYORUM"

Ben bu yolda milletime güveniyorum. Bizi bu yolda hiçbir zaman yalnız bırakmadı, bundan sonra da bırakmayacak ben buna inanıyorum."