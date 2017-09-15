Erdoğan, Belediye Başkanlarını Uyardı: Lüks Yaşamdan Uzak Durun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün yapılan 'Belediye Başkanları İstişare Toplantısı'nın basına kapalı bölümünde başkanlara, 2019 seçimleri öncesinde önemli mesajlar verdi. 2019 yılında yapılacak yerel seçimlere yönelik çalışmaların başlangıcı niteliği taşıyan toplantıda belediyelerle ilgili genel bir değerlendirme yapıldı. Toplantıda AK Partili 884 belediyenin yaptığı harcamalar, yatırımlar, projeler ile bu belediyelerin performansları ve izleyecekleri stratejiler ele alındı. Belediyelerin beklentileri, belediye başkanlarının 2019'a gidilen süreçte vatandaşla ilişkileri müzakere edildi. Erdoğan, toplantıda başkanlara parti hassasiyetleri ve kamuoyu algısı konusunda da talimatlar verdi.

Alınan bilgiye göre basına kapalı bölümde Erdoğan, 2019 seçimleri öncesinde önemli hatırlatmalarda bulundu. Başkanlara, 'davaya aykırı hareket edilmemesi ve partiye zarar verecek hal ve hareketlerden kaçınılması konusunda dikkatli olmaları' uyarısında bulunan Erdoğan, il kongreleri öncesinde teşkilatta gençlere ağırlık verilmesini istedi. Belediye başkanlarının dedikodularla değil icraatlarla ve halka dokunan projelerle gündeme gelmesi gerektiğini belirten Erdoğan, bu noktada davaya aykırı hareket edenlerin teşkilatlarda yer almaması için dikkatli olunması talimatı verdi.

HALKA KULAK VERİN

2018 yılının boş geçirilmemesini isteyen Erdoğan, belediyelerin halkın taleplerine kulak vermesi gerektiğini ifade etti. Başkanlara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden de örnekler veren Erdoğan 2019'da yapılacak iki seçimin parti açısından kritik önemde olduğuna da dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kasım 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimlerinde başarı çıtamızın yükselmesi için Mart 2019'daki seçimleri büyük destekle almak durumundayız. Bunun için millete tepeden bakmadan, yalan yanlış işlere karışmadan, seçmenle bire bir temas kurarak 2019'a hazırlanmalıyız. Belediyelerimizin özellikle imar konusunda çok dikkatli davranması gerekiyor. Unutmayın ki belediyelerdeki başarı genel seçimlere de yansıyor. Seçimlerde bizim için hedef en az yüzde 50 artı 1 oy almaktır. Milletin beklentilerine kulak tıkamayın, talepleri vakit kaybetmeden gerçekleştirin, şikâyetleri çözüme kavuşturun."

TELEFONLAR AÇIK

AK Parti belediyeciliğinin rol model konumuna geldiğini vurgulayan Erdoğan, başkanları "Ancak hizmet götürürken geçmişle kıyaslama yapmayacağız. İcraatlar ve projeler konusunda hep daha iyisini yapmak için çalışacağız. Telefonunuz 24 saat açık olacak. Vatandaş size 24 saat ulaşacak" sözleriyle uyardı. Belediye başkanları seçimlerinin yaklaştığını da hatırlatan Erdoğan, "Daha da çok çalışacağız. Vatandaşın her şikâyeti dikkate alınacak. Vatandaş ile iç içe olun. Halkın içine girin. AK Parti halkla iç içe bir partidir" dedi.

ÇOK PAHALI OLMASIN

Belediye başkanlarının kullandığı lüks araçlar konusunda da uyarıda bulunan Erdoğan, "Lüks araçlara binmeyin, lüks yaşamayın. Makam araçlarınız çok lüks ve pahalı olmasın, mütevazi olun. Belediye paralarını gerekli yerlere harcayın" talimatı verdi.

Kaynak: Hürriyet