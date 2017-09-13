Erdoğan, Belediye Başkanları Toplantısı'nda Konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarına hitap ediyor.

Erdoğan, Belediye Başkanları Toplantısı'nda Konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarına hitap ediyor...

Kaynak: Dunya.com