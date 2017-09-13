Erdoğan, Belediye Başkanları Toplantısı'nda Konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarına hitap ediyor...
Erdoğan'dan belediye başkanlarına 2019 uyarısı
Heykelinin yapılmasına tepki gösterdi: Duyunca üzüldüm, istemiyorum
FETÖ'den tutuklanan kaymakamın foyası ortaya çıktı!
Akılalmaz ölüm! Polisin durdurduğu otomobilde yanarak can verdiler
Konuğunun tavrı, sunucuyu çılgına çevirdi
İş vaadiyle kandırdığı temizlikçi kadına, 246'da tecavüz etti
Volkan'ın eşinin son halini gören "helal olsun" diyor
İhya ettiği son isme, kanalında program yaptırıyor
Demet'in ahını alan isim, Brezilya'da hırsızlıktan gözaltında
Eve girip salonun ortasında kendisini tatmin eden sapık durmuyor
PKK, ABD'den aldığı silahları Türkiye'ye çevirdi
2,5 Yaşındaki çocuğun vücudunun bir tarafı daha hızlı büyüyor
İstanbul'daki otelde, 1 gece konaklamanın bedeli: 100 bin TL!
İçerde'nin Alyanak'ı ekranlara geri dönüyor
Sadece lüks restoranlarda bulunuyor! Porsiyonu 30 lira