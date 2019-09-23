Erdoğan, belçika başbakanı charles michel'i kabul etti
Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel'i kabul ettiABD, (DHA)- Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta resmi temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel'i kabul etti.
23.09.2019 21:28
Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel'i kabul etti
ABD, (DHA)- Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta resmi temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel'i kabul etti.
Kaynak: DHA