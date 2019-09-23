Erdoğan, belçika başbakanı charles michel'i kabul etti

Erdoğan, belçika başbakanı charles michel'i kabul etti

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta resmi temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel'i kabul etti.

23.09.2019 21:24
Erdoğan, belçika başbakanı charles michel'i kabul etti
Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta resmi temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel'i kabul etti.

Görüntü Dökümü
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-Görüşmeden görüntü


Kaynak: DHA
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