Erdoğan, belçika başbakanı charles michel'i kabul etti
Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta resmi temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel'i kabul etti.
23.09.2019 21:24
Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta resmi temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel'i kabul etti.
Görüntü Dökümü
Görüntü Dökümü
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-Görüşmeden görüntü
Kaynak: DHA