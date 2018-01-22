Erdoğan, Baykal'ın Sağlık Durumuyla İlgili Bilgi Aldı
AFRİN HAREKATI'NDA 4. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Erdoğan, Baykal'ın Sağlık Durumuyla İlgili Bilgi Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da tedavisi süren eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili kızı Aslı Baykal'dan bilgi aldı.

Erdoğan, Baykal'ın Sağlık Durumuyla İlgili Bilgi Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da tedavisi süren eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili kızı Aslı Baykal'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavisi Almanya'da devam eden Deniz Baykal'ın sağlık durumunu öğrenmek için kızı Aslı Baykal ile akşam saatlerinde telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Deniz Baykal'a geçmiş olsun dileklerini tekrar iletti ve Münih'teki fizik tedavi süreciyle ilgili bilgi aldı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et