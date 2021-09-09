Erdoğan: Batılı ülkeler Aylan bebeğin dramından gerekli dersleri çıkarmamıştır (2)

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KKTC CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR: KIBRIS İLE İZMİR ARASINDA BAĞ VARKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sempozyumun ardından bir rehber eşliğinde Kadifekale'yi ziyaret ederek tarihi hakkında bilgi aldı.

KKTC CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR: KIBRIS İLE İZMİR ARASINDA BAĞ VAR

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sempozyumun ardından bir rehber eşliğinde Kadifekale'yi ziyaret ederek tarihi hakkında bilgi aldı. Kadifekale'de yaşayan vatandaşlarla da sohbet eden Tatar, İzmir ile Kıbrıs arasında çok güçlü bir bağ olduğunu dile getirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin İzmir'in kurtuluş günü nedeniyle düzenlediği sempozyuma davetli olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, "Ege'deki adalarımız ve Yunanistan gündeme geldiğinde Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın da önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Yunanistan'ın kural tanımayan birtakım hamleleri oluyor. Lozan Antlaşması'na rağmen 12 mil iddialarını Türkiye'nin değerlendirmesi söz konusu değil. Asla kabul edilemez. Hukukta da yeri yoktur. Türkiye için kara suları kıta sahanlığı, ekonomik bölge, hava sahası bütün bunlar değerlendiriliyor. Ege Denizi ve Akdeniz'e açılmak için önemli kritik bölge olunduğu ve buraların en iyi şekilde savunulması noktasında birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Doğu Akdeniz'deki Kıbrıs'ın garanti sistemi ile korunması ve oradaki Türk Cumhuriyeti'nin güçlenmesi önemli. Çünkü oynanan oyun doğrultusunda Kıbrıs'ta Rum Yunan ikilisinin egemenliklerini kuzeye yayma, tek egemenlik ile Kıbrıs'ın Türkiye'den kopartılması hedefleniyor" dedi.

Tatar şöyle devam etti:

"Ulusal çıkarlarımızın hem mavi vatanda korunması hem de hava sahasındaki etkinliğimizin sürdürülmesi için uzmanlar sempozyumda sunum gerçekleştirecek. Sonuç bildirgesi yayınlanacak. Tüm İzmirlilere bir kez daha sevgi saygımı iletmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs ile İzmir arasında farklı alanlarda bağ vardır. Okuyan öğrencilerimiz vardır. Burada Kıbrıs kökenli doktorlar var. Kıbrıs'ta yaşayan İzmirli öğrencilerimiz var. Gelin verdik, damat aldık. Biz İzmir'i çok seviyoruz. İzmir hayat felsefesiyle çok sayıda Kıbrıslının Kıbrıs'a benzettiği bir yerdir. 9 Eylül'ü tüm İzmirliler için bir kez daha kutluyorum."

Nevra UÇKAÇ/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra Uçkaç