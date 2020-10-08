Erdoğan: "Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği bir dönemde Afrika halkları salgın...
08.10.2020 14:49 | Son Güncelleme: 08.10.2020 14:52
Erdoğan: "Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği bir dönemde Afrika halkları salgın karşısında maalesef kaderlerine terk edilmişlerdir"
Erdoğan: "Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği bir dönemde Afrika halkları salgın karşısında maalesef kaderlerine terk edilmişlerdir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe