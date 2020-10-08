Erdoğan: "Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği bir dönemde Afrika halkları salgın...
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Erdoğan: "Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği bir dönemde Afrika halkları salgın...

08.10.2020 14:49 | Son Güncelleme: 08.10.2020 14:52
Erdoğan:

Erdoğan: "Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği bir dönemde Afrika halkları salgın karşısında maalesef kaderlerine terk edilmişlerdir"

Erdoğan: "Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği bir dönemde Afrika halkları salgın karşısında maalesef kaderlerine terk edilmişlerdir"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe

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