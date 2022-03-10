Erdoğan Batı'yı Bağdat'ı Yıkan Hülagü'ye Benzetti
DailyMotion.com - Güncel
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AKP'nin TBMM'deki haftalık grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın yarattığı yıkım nedeniyle Rusya'yı doğrudan eleştirirken ambargoyu siyaset ve ekonomi ile sınırlı tutmayarak Rus kültür ve sanatına yönelik olarak genişleten Batı ülkelerine de tepki gösterdi.
AKP'nin TBMM'deki haftalık grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın yarattığı yıkım nedeniyle Rusya'yı doğrudan eleştirirken ambargoyu siyaset ve ekonomi ile sınırlı tutmayarak Rus kültür ve sanatına yönelik olarak genişleten Batı ülkelerine de tepki gösterdi
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
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