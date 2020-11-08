Erdoğan: "Batı ülkelerindeki sefahat perdesinin altındaki zihni sefalete, geri kalmış ülkelerin varlık içinde nasıl yokluğa mahkum edildiklerine...
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Erdoğan: "Batı ülkelerindeki sefahat perdesinin altındaki zihni sefalete, geri kalmış ülkelerin varlık içinde nasıl yokluğa mahkum edildiklerine...

08.11.2020 15:53 | Son Güncelleme: 08.11.2020 15:53
Erdoğan:

Erdoğan: "Batı ülkelerindeki sefahat perdesinin altındaki zihni sefalete, geri kalmış ülkelerin varlık içinde nasıl yokluğa mahkum edildiklerine bizzat şahit oluyoruz.

Erdoğan: "Batı ülkelerindeki sefahat perdesinin altındaki zihni sefalete, geri kalmış ülkelerin varlık içinde nasıl yokluğa mahkum edildiklerine bizzat şahit oluyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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