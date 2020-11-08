Erdoğan: "Batı ülkelerindeki sefahat perdesinin altındaki zihni sefalete, geri kalmış ülkelerin varlık içinde nasıl yokluğa mahkum edildiklerine...
08.11.2020 15:53 | Son Güncelleme: 08.11.2020 15:53
Erdoğan: "Batı ülkelerindeki sefahat perdesinin altındaki zihni sefalete, geri kalmış ülkelerin varlık içinde nasıl yokluğa mahkum edildiklerine bizzat şahit oluyoruz.
Erdoğan: "Batı ülkelerindeki sefahat perdesinin altındaki zihni sefalete, geri kalmış ülkelerin varlık içinde nasıl yokluğa mahkum edildiklerine bizzat şahit oluyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan