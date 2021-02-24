Erdoğan: "Batı için Türk yani İslam, Doğu için de Türk yani Kızıl Elma olan İstanbul'un bu kutlu kimliğini elinden almak isteyenleri sandığa...
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Erdoğan: "Batı için Türk yani İslam, Doğu için de Türk yani Kızıl Elma olan İstanbul'un bu kutlu kimliğini elinden almak isteyenleri sandığa...

24.02.2021 18:33 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:36
Erdoğan:

Erdoğan: "Batı için Türk yani İslam, Doğu için de Türk yani Kızıl Elma olan İstanbul'un bu kutlu kimliğini elinden almak isteyenleri sandığa gömeceğiz.

Erdoğan: "Batı için Türk yani İslam, Doğu için de Türk yani Kızıl Elma olan İstanbul'un bu kutlu kimliğini elinden almak isteyenleri sandığa gömeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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