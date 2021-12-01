Erdoğan: Başöğretmen unvanıyla görev yapacak öğretmen maaşlarına 2 bin TL artış yapacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ( Tbmm ) sunacaklarını belirterek, "Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. 10 yıllık uzman öğretmenler eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde 'başöğretmen' unvanıyla görev yapacaklar. Yine bu öğretmenlerimize ilave 1 derece verecek ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artış yapacağız. Sözleşmeli öğretmen ve kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 20'nci Milli Eğitim Şurası'nın açılışında konuştu. Şura'nın Türkiye, millet, öğretmen ve öğrenciler için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Şura'nın en geniş katılımda eğitimin tüm paydaşlarını buluşturan, kuşatıcı bir anlayışla gerçekleştirilmesine önem veriyoruz. Bakanlığımızın da Şura hazırlık çalışmalarını bu hassasiyet ve yürüttüğü memnuniyetle müşahede ediyoruz. Çevrim içi toplantılar, gerekse çalıştaylar vasıtasıyla önerilerini paylaşan tüm uzmanlarımıza, eğitimcilerimize sivil toplum kuruluşlarına ve meslek örgütlerine buradan şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kararlar almanın, eğitimde gelişmenin olmazsa olmazı olduğunu vurgulayarak, "Eğitimde mükemmele ulaşma çabası eleştirilecek, yerilecek değil; takdir edilecek, alkışlanacak bir tavırdır. Eğitimle ilgili çalışmalarımızı yapbozdan ziyade eskinin kazanımlarını da koruduğumuz yeni bir inşa ve tekamül süreci olarak görüyoruz. Biz başkaları gibi eğitime ideolojik gözlüklerle bakmıyoruz. Biz başkaları gibi rövanşizm peşinde de değiliz. Biz sadece sorunları çözmenin yanlışları düzeltmenin gayreti içindeyiz. Biz tüm evlatlarımızı geleceğe daha nitelikli, daha kalifiye, daha donanımlı bir şekilde hazırlamanın çabasındayız. Her zaman söylediğim gibi ülkemizin meseleleriyle ilgili yapıcı eleştirilere sonuna kadar açığız. Kimden gelirse gelsin, Türk eğitim öğretim sistemini çok daha ileriye taşıyacak her türlü makul öneriyi değerlendirmeye hazırız. Katarlı öğrenciler hadisesinde olduğu gibi tamamen yalan yanlış bilgilerle evlatlarımızın hayallerinin çalınmasını da elbette hoş karşılayamayacağımız bir konuydu. Doğrudan gençlerimizin geleceğini ilgilendiren hususlarda siyasetçilerin mesuliyet duygusuyla hareket etmesi, bin düşünüp bir söylemesi şarttır. Önümüzdeki dönemde medya mensupları ve siyasetçiler başta olmak üzere millete karşı sorumluluğu olanların daha hassas davranacaklarına inanıyorum. Bir konuyu da altını çizerek söylüyorum o da şu. Diyorum ki; ortaöğretimde profesörlerimiz gelsinler okullarımıza müdür olsunlar. Ortaöğretime farklı bir zenginlik kazandıracaktır" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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