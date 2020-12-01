Erdoğan: "Basın özgürlüğü kılıfı altında sergilenen nobran tavra bir dur denilmezse, bunun acısını Avrupa ile beraber tüm insanlık çekecektir."
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Erdoğan: "Basın özgürlüğü kılıfı altında sergilenen nobran tavra bir dur denilmezse, bunun acısını Avrupa ile beraber tüm insanlık çekecektir."

01.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:39
Erdoğan:

Erdoğan: "Basın özgürlüğü kılıfı altında sergilenen nobran tavra bir dur denilmezse, bunun acısını Avrupa ile beraber tüm insanlık çekecektir.

Erdoğan: "Basın özgürlüğü kılıfı altında sergilenen nobran tavra bir dur denilmezse, bunun acısını Avrupa ile beraber tüm insanlık çekecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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