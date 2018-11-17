Erdoğan Başakşehir Merkez Camii'nde İncelemelerde Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de düzenlenen millet Bahçelerinin toplu açılış töreni sonrası Başakşehir Merkez Camii'nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de Millet Bahçeleri toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış merasiminin ardından alanda bulunan Başakşehir Merkez Camii'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Bir süre cami içerisinde incelmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki heyetle buradan ayrıldı.

(Ufuk Kıvık/İHA)