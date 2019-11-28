Erdoğan Barzani'yi kabul etti

28.11.2019 18:27 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:27

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti. Basına kapalı görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Erdoğan-Barzani görüşmesi bir saat sürdü.

Kaynak: DHA