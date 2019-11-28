Erdoğan Barzani'yi kabul etti
Haberler » Politika » Erdoğan Barzani'yi kabul etti - Haber

Erdoğan Barzani'yi kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.

28.11.2019 18:27 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:27
Erdoğan Barzani'yi kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti. Basına kapalı görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Erdoğan-Barzani görüşmesi bir saat sürdü.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et