ERDOĞAN, BARZANİ'Yİ KABUL ETTİ
(Görüntülerle) ERDOĞAN, BARZANİ'Yİ KABUL ETTİHaber Gülseli KENARLI - Murat DELİKLİTAŞ Kamera Özgür EREN İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
İSTANBUL -(Görüntülerle) ERDOĞAN, BARZANİ'Yİ KABUL ETTİ
Haber Gülseli KENARLI - Murat DELİKLİTAŞ Kamera Özgür EREN İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazını kıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne gitti. Erdoğan burada Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul 1.5 saat sürdü. Görüşmede terörle mücadele, ikili ilişkiler, ortak yatırımlar ve ilave bir sınır kapısının açılması gündeme geldi.
Kaynak: DHA
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