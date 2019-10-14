Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı'nda 18 şehidimiz var

Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı'nda 18 şehidimiz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamalarda, 700'ü aşkın havan topunun bizim ülkemize atıldı, 18 şehidimiz var" dedi.

14.10.2019 17:12
Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı'nda 18 şehidimiz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamalarda, "700'ü aşkın havan topu bizim ülkemize atıldı, 18 şehidimiz var" dedi.


Dünya Türk İş Konseyi Toplantısı'ndaki konuşmasında operasyona dair bilgi veren Erdoğan, 'YPG/PYD terör örgütünün meşrulaştırılmaya çalışıldığını' söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et