Erdoğan: Barış Koridoru'ndaki konut projesi dünyaya örnek teşkil edecek

26.11.2019 13:22 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:23

TÜRKİYE sınırında, Suriye'nin kuzeyinde 'Güvenli Bölge'de oluşturulacak yerleşim yerine 1 milyon Suriyeli'nin yerleştirilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Barış Koridoru' olarak düşündükleri bölgedeki projeleri Katar Emiri Tamim'in de beğendiğini söyleyerek, "Bu konutları yaparsak dünyaya örnek teşkil edecektir" dedi.

3-4 Aralık'ta Londra'da düzenlenecek NATO zirvesinden sonra Türkiye, İngiltere, Almanya ve Fransa arasında 4'lü toplantı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu zirvede 'Güvenli Bölge'deki yatırımlar için destek konusunu gündeme getirecek. Katar dönüşünde bu konuyla ilgili uçakta gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, "Uluslararası donörler toplantısını biz gündeme getireceğiz. Sayın Trump'a, sayın Putin'e ve Sayın Tamim'e bu konuları açtım. Katar NATO ülkesi değil; ama bu konularda hasas bir ülke. 'Barış Koridoru' olarak düşündüğümüz bölgedeki projeleri ben Katar Emiri Tamim'e vermiştim. Sayın Tamim de projelerimizi beğendi. Bu konutları yaparsak dünyaya örnek teşkil edecektir" dedi.

Kaynak: DHA