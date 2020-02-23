Erdoğan, Bakan Soylu'dan depremle ilgili bilgi aldı
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Erdoğan, Bakan Soylu'dan depremle ilgili bilgi aldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran'da meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşerek, bilgi aldı.

23.02.2020 12:17 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:17
Erdoğan, Bakan Soylu'dan depremle ilgili bilgi aldı

CUMHURBAŞKANI , 'da meydana gelen ve 'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı ile telefonda görüşerek, bilgi aldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın batısında meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, depremden etkilenen bölgeler ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi almıştır." denildi.

ANKARA, -


Kaynak: DHA
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