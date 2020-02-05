Erdoğan, Bakan Soylu'dan çığ düşmesi ve kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı

05.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:04

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ düşmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Soylu ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Kaynak: AA