Erdoğan: "(Bahçeli'yi ziyaret) Cumhur İttifakı'nın güçlenerek yarınlara devamı için birliğimiz, beraberliğimizi sürekli teyit ediyoruz."
08.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:12
Erdoğan: "(Bahçeli'yi ziyaret) Cumhur İttifakı'nın güçlenerek yarınlara devamı için birliğimiz, beraberliğimizi sürekli teyit ediyoruz.
Erdoğan: "(Bahçeli'yi ziyaret) Cumhur İttifakı'nın güçlenerek yarınlara devamı için birliğimiz, beraberliğimizi sürekli teyit ediyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu