Erdoğan: "(Bahçeli'yi ziyaret) Cumhur İttifakı'nın güçlenerek yarınlara devamı için birliğimiz, beraberliğimizi sürekli teyit ediyoruz."
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Erdoğan: "(Bahçeli'yi ziyaret) Cumhur İttifakı'nın güçlenerek yarınlara devamı için birliğimiz, beraberliğimizi sürekli teyit ediyoruz."

08.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:12
Erdoğan:

Erdoğan: "(Bahçeli'yi ziyaret) Cumhur İttifakı'nın güçlenerek yarınlara devamı için birliğimiz, beraberliğimizi sürekli teyit ediyoruz.

Erdoğan: "(Bahçeli'yi ziyaret) Cumhur İttifakı'nın güçlenerek yarınlara devamı için birliğimiz, beraberliğimizi sürekli teyit ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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