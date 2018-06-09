Son dakika! Erdoğan, Af Tartışmalarına Son Noktayı Koydu: Gündemimizde Yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ısrarla gündeme taşıdığı af konusuyla ilgili, "Bu işi oya tahvil etmek için af çıkaramayız. Bizim gündemimizde af diye bir konu yok kimse bize farklı bir yaklaşım göstermesin." dedi.

İstanbul Zeytinburnu'nda teravih sonrası da vatandaşlara seslenen af açıklamasında bulundu.

"BİZİM GÜNDEMİMİZDE AF DİYE BİR ŞEY YOK"

Erdoğan, "Bizim gündemimizde af biye bir şey yok. Kimse farklı yaklaşım göstermesin. Yargı bir hüküm vermişse, içeriye girmişse onları affetme hükmü bizim değil. Biz kalkıp bir af çıkartmayız. Bunun istismarına da fırsat vermeyiz. Bu işi oya tahvil etmek için af çıkaramayız" diye konuştu.

"24 HAZİRAN ALIŞILMIŞ SEÇİMLERDEN DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran alışılmış seçimlerden değil. Büyülü zenginliğin yeri olan Anadolu ve elbette İstanbul tarih boyunca hep medeniyetlerin boy verdiği dünyanın en bereketli toprakları olmuştur. " dedi.

"BU TOPRAKLARDAKİ TÜM BAŞKALAR BİZİMDİR"

Erdoğan, "Ecdadımız lugatında hiçbir zaman öteki mefhununa yer vermedi. Onun yerine başka tanımını seçti. Bu topraklardaki tüm başkalar bizimdir. Kurtuluş savaşına da böyle girdik. " diye konuştu.