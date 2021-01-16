Erdoğan: "(Bağımsız enerji, güçlü Türkiye) diyerek mümkün olduğu kadar yerli kaynaklarımıza dayalı bir enerji sektörü kurmayı amaçlıyoruz."
16.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:24
Erdoğan: "(Bağımsız enerji, güçlü Türkiye) diyerek mümkün olduğu kadar yerli kaynaklarımıza dayalı bir enerji sektörü kurmayı amaçlıyoruz.
Erdoğan: "(Bağımsız enerji, güçlü Türkiye) diyerek mümkün olduğu kadar yerli kaynaklarımıza dayalı bir enerji sektörü kurmayı amaçlıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu