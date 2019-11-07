Erdoğan: Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğu da var

07.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:16

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bağdadi'nin eşinin yakalanmasına ilişkin, "Şimdi olay daha da genişledi. Sayı çift haneli rakama doğru gidiyor, bunun içinde tüm yakınlarının olduğunu görüyoruz. Bağdadi'nin eşinin yanında, DNA'sı doğrulanmış çocuğunun da olması, bu da bizim için önemli bir hassasiyet kesbediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Ziyarete ilişkin bilgiler veren Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ziyarette Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konsey'nin dördüncü toplantısının gerçekleşeceğini belirten Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile görüşeceğini, Başbakan Viktor Orban ile konsey toplantısına başkanlık edeceğini kaydetti. Toplantıda ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Macaristan'la karayolu taşımacılığı, kültür, eğitim, sosyal hizmetler ve uzay alanındaki işbirliği ile Dışişleri Bakanlıkları ve Devlet Arşivleri arasında işbirliğini öngören 10 anlaşma imzalanacak, bu anlaşmalar ilişkilerimizin kapsam ve çeşitliliğini yansıtan adeta birer ayna niteliğindedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA