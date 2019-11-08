Erdoğan: 'Bağdadi'nin 13 Yakını Yakalandı'

Erdoğan: 'Bağdadi'nin 13 Yakını Yakalandı'

Macaristan'da konuşan Cumhurbaşkanı, IŞİD'e karşı Türkiye'den daha güçlü tavır koyan ülke olmadığını söyledi, son olarak Bağdadi'nin 13 yakınının da yakalandığını açıkladı.

08.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:46

Macaristan'da konuşan Cumhurbaşkanı, IŞİD'e karşı Türkiye'den daha güçlü tavır koyan ülke olmadığını söyledi, son olarak Bağdadi'nin 13 yakınının da yakalandığını açıkladı



VİDEO: Erdoğan: 'Bağdadi'nin 13 Yakını Yakalandı'
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