Erdoğan: 'Bağdadi'nin 13 Yakını Yakalandı'
Macaristan'da konuşan Cumhurbaşkanı, IŞİD'e karşı Türkiye'den daha güçlü tavır koyan ülke olmadığını söyledi, son olarak Bağdadi'nin 13 yakınının da yakalandığını açıkladı.
08.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:46
Macaristan'da konuşan Cumhurbaşkanı, IŞİD'e karşı Türkiye'den daha güçlü tavır koyan ülke olmadığını söyledi, son olarak Bağdadi'nin 13 yakınının da yakalandığını açıkladı
Kaynak: DailyMotion.com
VİDEO: Erdoğan: 'Bağdadi'nin 13 Yakını Yakalandı'