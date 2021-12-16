Erdoğan: BAE ile ilişkileri geliştireceğimizi umuyorum - Haberler
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Erdoğan: BAE ile ilişkileri geliştireceğimizi umuyorum

Erdoğan: BAE ile ilişkileri geliştireceğimizi umuyorum
Habermetre - Haberler | Toplum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, Ankara'nın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkileri geliştirmeyi umduğunu belirtti.

ANKARA (Habermetre) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, Ankara'nın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkileri geliştirmeyi umduğunu belirtti.

Erdoğan, "Türkiye ikili ilişkileri geliştirmeyi ve iki ülkenin de üzerinde anlaştığı farklı alanlarda bu ilişkilerin güçlendirilmesini umuyorum. " dedi.

Erdoğan, bu sözleri BAE Büyükelçisi'nin güven mektubunu sunduğu sırada dile getirdi. Erdoğan, BAE Büyükelçisi Al Dhaheri'yi Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

BAE Ankara Büyükelçisi görüşmenin sonunda Türkiye Cumhurbaşkanı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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