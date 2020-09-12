ERDOĞAN, AZERBAYCAN MİLLİ MECLİS BAŞKANI GAFAROVA'YI KABUL ETTİ
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ERDOĞAN, AZERBAYCAN MİLLİ MECLİS BAŞKANI GAFAROVA'YI KABUL ETTİ

HARUN UYANIK / Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı kabul etti.

ERDOĞAN, AZERBAYCAN MİLLİ MECLİS BAŞKANI GAFAROVA'YI KABUL ETTİ
12.09.2020 18:11 | Son Güncelleme: 12.09.2020 18:16

HARUN UYANIK/ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda katıldığı programların ardından Haliç Kongre Merkezi'ne geçti. Erdoğan burada Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı kabul etti. Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop'ta yer aldı.

Kaynak: DHA

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