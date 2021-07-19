Erdoğan: "(Azerbaycan-KKTC teması) Başta Azerbaycan olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinden burayla bu tür temasların üst düzeyde kurulması, bizim...

Erdoğan: "(Azerbaycan-KKTC teması) Başta Azerbaycan olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinden burayla bu tür temasların üst düzeyde kurulması, bizim gayretlerimiz, çalışmamızdır.