Erdoğan: "(Azerbaycan-KKTC teması) Başta Azerbaycan olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinden burayla bu tür temasların üst düzeyde kurulması, bizim...
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Erdoğan: "(Azerbaycan-KKTC teması) Başta Azerbaycan olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinden burayla bu tür temasların üst düzeyde kurulması, bizim...

Erdoğan: '(Azerbaycan-KKTC teması) Başta Azerbaycan olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinden burayla bu tür temasların üst düzeyde kurulması, bizim...
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Erdoğan: "(Azerbaycan-KKTC teması) Başta Azerbaycan olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinden burayla bu tür temasların üst düzeyde kurulması, bizim gayretlerimiz, çalışmamızdır.

Erdoğan: "(Azerbaycan-KKTC teması) Başta Azerbaycan olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinden burayla bu tür temasların üst düzeyde kurulması, bizim gayretlerimiz, çalışmamızdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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Erdoğan: "(Azerbaycan-KKTC teması) Başta Azerbaycan olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinden burayla bu tür temasların üst düzeyde kurulması, bizim... - Haberler
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