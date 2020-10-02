DHA YURT BÜLTENİ - 20
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DHA YURT BÜLTENİ - 20

02.10.2020 19:10 | Son Güncelleme: 02.10.2020 20:11
DHA YURT BÜLTENİ - 20

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KENTTEN AYRILDI Erdoğan: Azerbaycan'ın yanındayız ve yanında olacağız (4)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Konya'daki programında Ak Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yemeğe katıldıktan sonra havalimanına geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KENTTEN AYRILDI 

Erdoğan: Azerbaycan'ın yanındayız ve yanında olacağız (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Konya'daki programında Ak Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yemeğe katıldıktan sonra havalimanına geçti. Ardından da Cumhurbaşkanlığına ait uçakla 18.50 sıralarında kentten ayrıldı. 

Haber: KONYA

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Sınırdan ayakkabılarına gizlediği 2 kilo altınla geçmeye çalıştı

KİLİS'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan otomobille Türkiye'ye giriş yapmak isteyen kişinin ayakkabılarının içinde, 2 kilo 193 gram hurda altın ele geçirildi.Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak için sınır kapısına otomobiliyle gelen Suriye uyrukluya, şüphe üzerine üst araması yaptı. Şüphelinin ayakkabılarında, şeffaf poşetler içinde toplam 2 kilo 193 gram hurda altın ele geçirildi. Suriyeli hakkında, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet'ten hakkında soruşturma başlatıldı. 

DHA YURT BÜLTENİ - 20
DHA YURT BÜLTENİ - 20
DHA YURT BÜLTENİ - 20
DHA YURT BÜLTENİ - 20
DHA YURT BÜLTENİ - 20

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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