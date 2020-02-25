Erdoğan: "(Azerbaycan ile) Ticaret hacmimizi 2023'te 15 milyar dolara çıkaracağız, hedefimiz bu"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke arasında imzalanan iş birliği anlaşmalarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
25.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:17
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke arasında imzalanan iş birliği anlaşmalarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA