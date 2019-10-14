Erdoğan, azerbaycan cumhurbaşkanı ilham aliyev ile görüştü

Erdoğan, azerbaycan cumhurbaşkanı ilham aliyev ile görüştü

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüAzerbaycan, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin 7'inci Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

14.10.2019 15:59
Erdoğan, azerbaycan cumhurbaşkanı ilham aliyev ile görüştü

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

Azerbaycan, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin 7'inci Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Başkent Bakü'de bulunan Erdoğan, Alivey ile Zagulba Sarayı'nda baş başa görüştü.

Kaynak: DHA
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