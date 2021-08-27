Erdoğan, az sayıda teknik ekip haricinde Afganistan'dan bütün ekiplerin çekildiğini açıkladı - 2
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Erdoğan, az sayıda teknik ekip haricinde Afganistan'dan bütün ekiplerin çekildiğini açıkladı - 2

Erdoğan, az sayıda teknik ekip haricinde Afganistan'dan bütün ekiplerin çekildiğini açıkladı - 2
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Başkanlık Sarayı'nda Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı.

? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Başkanlık Sarayı'nda Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı. Erdoğan, Afganistan'da 20-30 kişilik bir teknik heyet dışında bu akşam itibariyle Afganistan'da asker ve sivil kalmayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye ile Bosna-Hersek arasında az önce konuşmalarda da ifade edildiği gibi belirlenen bir hedef var. O da ikili ticaret hacmimizi bir milyar Euro'ya çıkartmak. Bunun içinde tabi çok kararlı bir çalışmayı sürdürmemiz gerekiyor. Burada da malum Hayat, Şişecam gibi önemli firmalar var. Bu firmaların burada bazı eksikliklerinin giderilmesi gerekiyor. Ziraat Bankası'nın burada ticareti geliştirme gayreti içerisinde olanlara kredi temininde çok ciddi destekleri olacaktır' dedi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ÇATIŞMASINDAN TÜRKİYE'NİN KARLI ÇIKMASI VEYA BİR BAŞKASININ KARLI ÇIKMASI DÜŞÜNÜLEMEZ

ABD'nin Afganistan'daki patlamalardan Deaş'ın Horasan kolunun sorumlu olduğuna dair açıklamaları hakkında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Deaş farklı bir örgüt, Taliban farklı bir örgüt. Onun Taliban'dan farkı nedir ne değildir ya da Taliban'la ne gibi bir mücadelenin, savaşın içine girecekler, onları ben şu anda kestiremem. Ama bildiğim bir şey var ki ortada terör örgütlerinin çatışması var. Bu terör örgütlerinin çatışmasından da Türkiye'nin karlı çıkması veya bir başkasının karlı çıkması düşünülemez. O da terör, o da terör. Böyle bir durum ortada. Bütün mesele Afganistan halkının bir an önce huzurlu yaşama geçmesini görmek. Eğer Amerika'nın yapacağı bir şey varsa bunu sağlamaktır. Atacağı bir adım varsa bu alanda atmaktır. Ama Amerika 'ben çekildim gidiyorum' deyip çekiliyor, ondan sonra da 'ne derdiniz varsa görün' diyor. Şu anda NATO ne yapacak? Bizde bir NATO üyesiyiz. O noktada görüşmelerimiz olacak. Ne gibi adımlar atılacak, onların da planlamalarını yapacağız. Bütün mesele, biz sorumluluk alanımızdaki adımlarımızı attık bu akşam itibariyle de oradaki bütün elemanlarımızı çekiyoruz. Orada asker veya sivil kimse kalmayacak. Sadece 20-30 kişilik bir teknik heyet kalacak? ifadelerini kullandı.

Erdoğan, az sayıda teknik ekip haricinde Afganistan'dan bütün ekiplerin çekildiğini açıkladı - 2
Erdoğan, az sayıda teknik ekip haricinde Afganistan'dan bütün ekiplerin çekildiğini açıkladı - 2
Erdoğan, az sayıda teknik ekip haricinde Afganistan'dan bütün ekiplerin çekildiğini açıkladı - 2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Erdoğan, az sayıda teknik ekip haricinde Afganistan'dan bütün ekiplerin çekildiğini açıkladı - 2 - Haberler
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