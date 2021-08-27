Erdoğan, az sayıda teknik ekip haricinde Afganistan'dan bütün ekiplerin çekildiğini açıkladı - 1
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Erdoğan, az sayıda teknik ekip haricinde Afganistan'dan bütün ekiplerin çekildiğini açıkladı - 1

Erdoğan, az sayıda teknik ekip haricinde Afganistan'dan bütün ekiplerin çekildiğini açıkladı - 1
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Başkanlık Sarayı'nda Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptığı konuşmada, iki yıl aradan sonra Saraybosna'da bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Başkanlık Sarayı'nda Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptığı konuşmada, iki yıl aradan sonra Saraybosna'da bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu belirtti. Konuşmasında Afganistan'a değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye olarak şu an itibariyle sivillerimizi ülkemize taşıdık. Şu anda teknik elemanlar olarak belli sayıda, az sayıda elemanımız orada bulunuyor. Ama bunun dışında biz Afganistan'dan bütün bu ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz" dedi.     

Yangın felaketi sırasında Bosna-Hersek'ten gelen dayanışma mesajlarını vurgulayan Erdoğan, "Bu vesileyle dayanışma mesajları için Sayın Konsey Başkanı ve üyelerinin şahsında tüm Bosna-Hersekli kardeşlerime yine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum" dedi. Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle yaptığı görüşmeler hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında iş birliğini daha da geliştirmek ve bu vesileyle geleceğe yönelik neler yapabileceği konusunda görüşme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Mayıs 2019 tarihinde Bosna-Hersek ile imzalanan güncellenmiş Serbest Ticaret Anlaşması'nın 1 Ağustos 2021 tarihinde yürürlüğe girdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgede ekonomik kalkınmanın ve refahın arttırılmasına yönelik adımların atılmaya devam etmesi hele hele bir milyar Euro'luk hedefi yakalamamız gerçekten çok büyük bir öneme haizdir" ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın görüşmelerde ele alındığını belirten Erdoğan, "Az önce aldığım bilgilere göre, Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu. Tüm bunlar bir şeyi gösteriyor. Demek ki dünyada en güçlüyüm diyen ülkeler, girdikleri yerden çıkarken çok daha hassas ve çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken ama bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı. ve maalesef terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak, bedeli ağır neticeler doğurmaktadır. Örneğin Deaş bunu üstleniyor. Peki, Deaş'a karşı verdiğiniz bir mücadele var mı? Yok. Ama Deaş'a karşı en güçlü mücadeleyi Türkiye olarak biz verdik ve veriyoruz. Lafla olmuyor bu işler. Gereken neyse bunu yapmanız şart. İşte Taliban diyorlar, tamam da Taliban şu anda eski Taliban değil diyorsunuz. Mesele ne dediği değil ne yaptığıdır. Şu anda da Taliban'ın Afganistan'da bundan sonraki süreçte ne yapacağı çok büyük önem arz etmektedir. Türkiye olarak şu anda sivillerimizi ülkemize taşıdık. Şu anda teknik eleman olarak belli sayıda, az sayıda elemanımız orada bulunuyor. Ama bunun dışında biz Afganistan'dan bütün bu ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Erdoğan, az sayıda teknik ekip haricinde Afganistan'dan bütün ekiplerin çekildiğini açıkladı - 1 - Haberler
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