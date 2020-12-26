Erdoğan: "Aynı anda birçok cephede verdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, tereddüt göstermeyeceğiz."
26.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:21
Erdoğan: "Aynı anda birçok cephede verdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, tereddüt göstermeyeceğiz.
Erdoğan: "Aynı anda birçok cephede verdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, tereddüt göstermeyeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe