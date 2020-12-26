Erdoğan: "Aynı anda birçok cephede verdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, tereddüt göstermeyeceğiz."
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Erdoğan: "Aynı anda birçok cephede verdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, tereddüt göstermeyeceğiz."

26.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:21
Erdoğan:

Erdoğan: "Aynı anda birçok cephede verdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, tereddüt göstermeyeceğiz.

Erdoğan: "Aynı anda birçok cephede verdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, tereddüt göstermeyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe

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