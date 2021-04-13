Erdoğan: "Avrupa ülkelerinde salgın sürecindeki toplumsal kargaşalara verilen tepkiler, Türkiye'ye yönelik çifte standardı gözler önüne sermiştir."
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Erdoğan: "Avrupa ülkelerinde salgın sürecindeki toplumsal kargaşalara verilen tepkiler, Türkiye'ye yönelik çifte standardı gözler önüne sermiştir.
Erdoğan: "Avrupa ülkelerinde salgın sürecindeki toplumsal kargaşalara verilen tepkiler, Türkiye'ye yönelik çifte standardı gözler önüne sermiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten