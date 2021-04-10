Erdoğan: "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, Donbass bölgesinde zor şartlarda istikrarın tesisi ve ateşkesin devamı...
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Erdoğan: "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, Donbass bölgesinde zor şartlarda istikrarın tesisi ve ateşkesin devamı noktasında üstlendiği görevi sürdürüyor, sürdürmelidir.
Erdoğan: "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, Donbass bölgesinde zor şartlarda istikrarın tesisi ve ateşkesin devamı noktasında üstlendiği görevi sürdürüyor, sürdürmelidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu