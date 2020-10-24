Erdoğan: Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçmiştir
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BBC

Erdoğan: Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçmiştir

24.10.2020 14:47 | Son Güncelleme: 24.10.2020 15:55
Erdoğan: Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçmiştir

Partisinin Kayseri İl Kongresi'nde, Fransa'da Muhammed Peygamber karikatürlerinin binaların cephelerine yansıtılmasını ve Almanya'da bir camiye düzenlenen polis baskınını eleştiren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçmiştir" diye konuştu.

Partisinin Kayseri İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor

Erdoğan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştüğünü belirterek, "İşgal altındaki bölgeleri geri alıyorlar" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, "MINSK üçlüsünün arasında yer alıyorsun bugüne kadar ne yaptın? Sadece Ermenilere silah gönderiyorsunuz ve bunlarla barış tesis edeceğinizi zannediyorsunuz? Edemezsiniz" sözleriyle eleştiren Erdoğan, Macron için "zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var".

Erdoğan, Fransa'da Muhammed Peygamber karikatürlerinin binaların cephelerine yansıtılmasını ve Almanya'da camiye düzenlenen polis baskını da eleştirerek, "Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçmiştir" diye konuştu.

Ayrıntılar birazdan...

Erdoğan: Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçmiştir
Erdoğan: Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçmiştir
BBC

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